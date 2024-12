El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Luis Tostado Bastidas, considera que el Presupuesto 2025 saldrá sin contratiempos, no obstante, reconoce que podría haber algunas diferencias en el “paquetazo vehicular” que propuso el gobernador Pablo Lemus en el pago del refrendo.

“En principio, ya han informado manifestaciones, incluso alguna compañera diputada del Verde también lo hizo público en alguna manifestación. Me parece que más que en desacuerdo, no hemos encontrado todavía la revisión y el detalle, es que no es tan general como parece. Tiene que ver con un cierto número de placas, no con la totalidad del parque vehicular, atendiendo a los años, a las características de los vehículos, digamos, a la vigencia de los automóviles. Entonces, creo que en la medida que logremos detallar esto, podremos encontrar las coincidencias. Bajo la perspectiva de que si fuera general, ahí es donde tenemos las principales diferencias”.

El “paquetazo vehicular” contempla que con el pago de refrendo quede cubierta la verificación vehicular y el reemplacamiento.

La propuesta de pago es de 900 pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)