Los Charros de Jalisco se coronaron Campeones por primera vez en la Serie de Béisbol del Caribe al vencer anoche en extrainnings a los Tomateros de Culiacán 12 carreras por 11, en el Estadio Panamericano de Zapopan.

En un principio parecía que los Charros navegaban en aguas tranquilas al tomar una ventaja importante, pero los Tomateros se fueron acercando y hasta lograron darle vuelta al marcador.

En el cierre del juego, el dramatismo se hizo presenta cuando Víctor Mendoza, igualó la pizarra. La agonía continuó cuando, en la décima entrada, Florial timbró la carrera de la diferencia. De manera impensada y con todo en contra, ya con 2 outs en la pizarra, los Charros lograron la remontada, tras un error de Guadalupe Chávez, que permitió que Michael Wielansky anotara la carrera del campeonato.

El manager, Benjamín Gil, reconoció que Tomateros hizo un gran juego.

“Muy contento me ciento bendecido por tener un gran equipo de trabajo, una gran familia los dueños del equipo, los mejores coaches de México y los jugadores se comprometen y eso nos da el poder llegar a estos momentos. La verdad Tomateros dieron increíble juego, creo que debe ser un récord que alguien tenga diferencia de 9-1 y regresar hasta empatar el juego y tomar ventaja, mucho crédito para Tomateros para su afición yo le tengo un gran cariño a esa ciudad, a esa afición y obvio a la nuestra aquí en Jalisco”.

Al final, Michael Wielansky fue designado el Jugador Más Valioso de la Serie del Caribe 2026. (Por Manuel Trujillo Soriano)