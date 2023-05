Con solitario gol de Gilberto “Tiba” Sepúlveda en remate de cabeza, el Guadalajara derrotó 1-0 al Atlas en el juego de vuelta de cuartos de final y con empate global a un gol, y gracias a su mejor ubicación en la tabla clasificó a semifinales.

El entrenador del “Rebaño”, Veljko Paunovic, reconoció que fue un pase muy sufrido.

“No hay algo que no me hubiera gustado, pero sí que hemos sufrido demasiado y creo que se debe al agotamiento y a la ansiedad que todo el mundo respiraba en ese momento debido a todo lo que había en juego, pero ya estamos, ya pasamos esta gran prueba, estamos listos ya estamos preparándonos y viendo hacia el futuro y nuestro próximo rival”.

Por su parte, el técnico del Atlas, Benjamín Mora, se disculpó con la afición por no haber podido llegar a semifinales.

“Con respecto a la afición yo comprendo lo doloroso que es y les pedimos una disculpa realmente desde el corazón porque quisimos pelear, quisimos luchar, quisimos competir, fuimos parejos en el esfuerzo nunca nos rendimos tan pareja estuvo que logramos empatar en el global y la posición en la tabla pues no nos alcanza para poder ser nosotros quienes clasifiquemos a la semifinal”

En las semifinales Chivas enfrentará al América en clásico de revancha después de que los Rojiblancos fueron goleados en la fase regular del torneo y en la otra serie Monterrey enfrentará a Tigres. (Por Manuel Trujillo Soriano)