Bajo la batuta del entrenador mexicano, Efraín Juárez, el Atlético Nacional derrotó 2-0 al Deportes Tolima y con marcador global de 3-1 consiguió su título 18 en Liga del futbol colombiano, para lograr el doblete, pues hace 8 días ganó la Copa. Dijo que son títulos que le costaron sudor y muchas lagrimas.

“Soy muy efusivo en el día a día pero en estos momentos soy bastante tranquilo porque voy con pies de plomo, Feliz por estos señores porque vine a poner mi granito de arena y gracias a Dios se ha dado todo. Fueron cuatro meses de no dormir y llorar, pero creo que todo valió la pena; lloraba por todo, por frustraciones, por injusticias, pero siempre me las guardé y me las comí todas y al final hoy el Club tiene la recompensa, ojala y los aficionados disfruten, que disfruten mucho porque nos costó de a deveras”.

Efraín Juárez hace historia al convertirse en el primer técnico no sudamericano en ganar la liga de Colombia en 50 años y se convierte en el segundo estratega en la historia del Atlético Nacional en lograr el doblete en un mismo semestre. En su momento, Juan Carlos Osorio, ex técnico de la Selección Mexicana y ahora timonel de Xolos lo consiguió.

(Por Manuel Trujillo Soriano)