Con dos encuentros concluyó esta tarde la fecha 6 del Torneo de Clausura de la Liga MX. Cruz Azul derrotó a Tigres por 2-1 en el estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis, con autogol de Joaquín y anotación del ex-felino, Nico Ibáñez, quien festejó con ganas, por los Norteños descontó Ángel Correa. Sobre la victoria sufrida habló el técnico de la Máquina Nicolás Larcamon.

“Con una sensación de riesgo de poner en juego lo que se había construido, así creo que se da ese desarrollo final con la necesaria capacidad de saber sufrir, creo que por lo que es la Liga y lo que es el formato de la Liga es indiscutible que en algún momento tengas que cerrar un partido de esta manera y es importante de cara a esa buena reacción también del equipo que sabe sufrir y que convive con el sufrimiento”.

Con el triunfo la Máquina llegó a 13 puntos y se mantiene en segundo lugar de la tabla a 5 puntos de las Chivas superlíder del Torneo con paso perfecto.

Albricias!, el Mazatlán consiguió su primera victoria del Torneo al remontar el marcador para vencer 2 por 1 al Santos Laguna en Torreón. Lucas Di Yorio de penal adelantó a los Laguneros, pero Facundo Almada y Mauro Zaleta le dieron el triunfo al cuadro mazatleco que dirige, Sergio Bueno. Con este resultado Santos se va al sótano de la tabla con solo un punto por 3 unidades del Mazatlán. (Por Manuel Trujillo Soriano)