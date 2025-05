Pachuca consiguió su primer título en la Liga MX Femenil tras derrotar al América con marcador global de 3-2. Aunque las Águilas se acercaron al ganar anoche 2-0, con goles de Irene Guerrero y Scarlet Camberos, fue vital para la coronación de las Tuzas la ventaja de 3-0 que sacaron en el juego de Ida y la goleadora Charlyn Corral dijo que la primera es la que más cuesta.

“Cuando yo tomé la decisión de venir a Pachuca era para eso para ser campeona me había costado pero todo lo que tarda en llegar se disfruta más y hoy me siento muy plena, me siento muy feliz y también muy satisfecha de no haber tomado ese camino fácil y de haber ayudado a un club como Pachuca a conseguir la primera, porque siempre digo que la primera es la más difícil después sé que van a llegar más vienen nuevas generaciones Pachuca es un club que siempre es ganador y sé que van a llegar más, pero como siempre digo, la primera es la que más se disfruta y la que más cuesta”.

Pachuca había perdido 3 finales y por fin pudo coronarse campeón en la Liga Femenil donde Tigres es el que más títulos tiene con seis y América el que más finales ha perdido con 4. (Por Manuel Trujillo Soriano)