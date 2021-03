Vecinos de la colonia Miramar en Zapopan exigen que las autoridades frenen de inmediato la construcción de una gasera ubicada a la mitad de una zona habitacional sobre la calle Bahía San Carlos esquina con avenida de las Torres.

Hace dos meses comenzaron las obras y aunque el predio ha sido clausurado y en este momento tiene un sello en uno de los portones, hay personas que siguen trabajando en el interior y afirman además no cuenta con licencia.

“No, no, lo dejaron por un lado, no taparon la puerta para que no hubiera acceso pues, de todos modos el velador está, sí, pero a veces se viene una personay ahí están trabajando”.

Advierten que los mismos inspectores zapopanos les han dicho que una gasera ahí no es peligrosa

“Nosotros hicimos el comentario que acababa de pasar en Tonalá y dijo que no, que no era por eso, que eran por otras cosas. Si el dice que es muy seguro el negocio pues que lo ponga en su casa”

A pocos metros de donde se construye esta gasera se encuentra una estancia infantil, además que el lugar está rodeado de viviendas. Los vecinos acudirán con las autoridades para exigir que las clausuras no sean meras simulaciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)