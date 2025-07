La instrucción prioritaria es apoyar con todos los recursos al alcance a nuestros paisanos en Estados Unidos, dice el Canciller Juan Ramón De la Fuente.

“La instrucción que tenemos de reforzar todos nuestros servicios consulares para apoyar y velar por los derechos humanos de nuestras y nuestros connacionales en los Estados Unidos. Esta no solo es una prioridad, sino es una responsabilidad que tenemos que refrendar en los hechos todos los días, y no cejaremos hasta que todas y todos los que lo requieren en estos momentos reciban los apoyos y los servicios consulares a los que tienen derecho, incluida, si es el caso, la asesoría legal”.

Y que no quede la menor duda, agrega, de que México los está y los seguirá respaldando como una de las grandes prioridades de esta administración. (Por Arturo García Caudillo)