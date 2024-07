Son ya ocho horas de trabajos para evitar que se salga de control la fuga de hidrocarburos que desde esta mañana se registra en el poblado La Mezquitera del municipio de Zapotlanejo.

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil Víctor Hugo Roldán Guerrero informó que la población evacuada aún no puede regresar a sus hogares.

“Todavía tenemos fuga, todavía hay riesgo, porque el combustible todavía no está en el contenedor para el cual fue elaborado. La situación es la misma, tenemos contenida la fuga, no está sellada y los trabajos van a continuar porque tenemos que sacar el producto que se encuentra en la trinchera que se tuvo que realizar y se van a continuar con los trabajos”.

Hasta el momento se mantiene en 207 el número de personas evacuadas de la zona, sin embargo algunos vecinos se han escabullido por lugares ocultos y de ser necesario se utilizará a la fuerza pública para obligarlos a salir de la zona. (Por José Luis Escamilla)