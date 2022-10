Continúa en la zona de Andares el importante despliegue policiaco luego de la balacera registrada minutos después de las 5 de la tarde en el exterior de un centro comercial donde aparentemente varios hombres armados intentaron llevarse a un civil que contaba con escoltas.

En este momento permanecen cerradas las principales vialidades en torno a esos complejos comerciales y de manera extraoficial se confirma aún que hay dos personas heridas aparentemente militares o de la Guardia Nacional y un civil muerto que aparentemente será una escolta a bordo de un vehículo en color blanco. Así narra los hechos una testigo:

“Pues de repente empecé a oír unos estruendos fuertísimos, me asomo y este y pues estaban dando balazos casi. La verdad es que todos traían chalecos antibalas, todos este, traían armas largas. ¿Eran civiles, No eran policías? No eran policías. No eran policías. Este estaba en una camioneta Mercedes Blanca ahí. Varios se fueron contra la Mercedes, como que traía escoltas, los escoltas se vinieron por donde está Max Mara ahí hacia el carro”. (Por José Luis Escamilla)