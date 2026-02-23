El delantero naturalizado mexicano, Julián Quiñones continua con su racha goleadora y este lunes volvió a marcar un tanto en el triunfo de su equipo el Al-Qadisiya por 4-0 sobre Al-Ettifaq, con lo que llegó a 22 goles en la Liga de Arabia Saudita y se pone a uno del líder de goleo, el británico Ivan Toney, quien tiene 23.

El encuentro pendiente de la Jornada 10 de la Saudi Pro League fue dirigido por el árbitro mexicano, Cesar Arturo Ramos Palazuelos. (Por Manuel Trujillo Soriano)