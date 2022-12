Lo ocurrido anoche en el municipio de Mazamitla con saldo de dos personas muertas y seis más lesionadas fue producto de una agresión directa y no de un enfrentamiento entre dos bandos criminales, informa el fiscal regional de la fiscalía de Jalisco José Alberto Mora Trujillo.

Indicó que esta mañana continúan los peritajes en la calle Reforma donde quedaron decenas de casquillos esparcidos.

“Hasta ahorita lo que tenemos a descartar y a corroborar con información y videos que estamos obteniendo que fue una agresión directa. No tenemos datos de que se hubiera dado un enfrentamiento. Tenemos casquillos, están en el conteo todavía, no nos han pasado el dato final”.

Aunque el presidente municipal de Mazamitla aseguró que entre las personas lesionadas se encuentra una menor de nueve años que resultó gravemente lesionada y que incluso fue trasladada en helicóptero a Guadalajara, el fiscal regional informó que todos los heridos presentan impactos en las piernas. (Por José Luis Escamilla)