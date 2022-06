Después de más de 24 horas de iniciado, los cuerpos de emergencia siguen trabajando para sofocar totalmente el incendio que ayer al mediodía inició en una bodega de medicamentos en los límites de Tlaquepaque y El Salto.

Ayer por la noche, después de ocho horas de combate el incendio fue controlado y desde entonces las autoridades han estado trabajando en la remoción de escombros y apagando puntos de calor, por lo cual el siniestro no ha sido declarado como liquidado.

Lo explica Jaime Manzano Núñez, coordinador de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque:

“Se hizo una reducción en el combate al fuego porque no había visibilidad, había mucho humo en el área y no nos permitía tener buena visibilidad con los trabajos de la maquinaria”.

Todavía hay fuegos activos debajo del techo colapsado, por lo que deben removerlo para poder acceder a estas zonas. La autoridad informa que otras naves industriales dentro del Parque no presentan daños. El incendio derivó en el desalojo de más de 200 personas en estas instalaciones. El saldo final fue de tres bomberos y tres civiles lesionados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)