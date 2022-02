Todos los días son kilómetros y kilómetros de vehículos por el retorno de avenida Patria y autopista a Zapotlanejo en la zona de Camichines en Tonalá desde que la ciclovía, metida con calzador, se come un carril de circulación.

Automovilistas pasan hasta 20 minutos en querer dar vuelta para retornar por avenida Patria y avenida Camichines mientras que por la ciclovía no circula un solo ciclista, lamente un automovilista.

“Pues le quitaron un carril y no veo ciclistas ahí. Entonces, ¿de qué sirve? nada más de hace embotellamiento, pura contaminación para Guadalajara”.

Pero además la ciclovía de avenida Patria y Camichines en Tonalá está ocupada por indigentes y ante la nula presencia de ciclistas mejor ya se quedaron a vivir ahí. (Por José Luis Jiménez Castro)