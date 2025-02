Los Charros de Jalisco, representantes de México en la Serie de Béisbol del Caribe, derrotaron anoche 7 carreras por 2 a Japón para mantener su paso perfecto en Mexicali con cuatro triunfos por cero derrotas y terminan la primera fase del Clásico Caribeño en primer lugar. El manager de la novena mexicana, Benjamín Gil, dijo que descansaran hoy a la espera de conocer quien será su rival para semifinales.

“Eso ya se acabó, el récord no importa y lo único que nos queda es esperar a conocer a nuestro rival y prepararnos para ese rival, hay que descansar hasta conocer a nuestro rival y nos enfocamos en el para ganar nuestro partido del miércoles y primero Dios ganar nuestro partido del viernes. Tenemos muy buen picheo, la defensiva también está a la altura, los abridores, el relevo, todo mundo está haciendo un excelente trabajo”.

Los Charros de Jalisco prácticamente no han tenido descanso tras haber la semana pasada titulo de la Liga del Pacífico.

Por su parte, Venezuela vino de atrás para vencer por 10-5 a Japón, que participó por primera veza como invitado especial pero quedo eliminado al no poder un solo juego; los Cardenales de Lara sumaron su primer triunfo en tres salida y se mantienen en la pelea rumbo a las semifinales. (Por Manuel Trujillo Soriano)