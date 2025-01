Ya es un mes el que los alumnos del quinto grado de la primaria Ramón Corona, ubicada en la colonia Tetlán de Guadalajara siguen sin profesor. Desde el pasado 2 de enero que el docente titular se jubiló los alumnos han tenido que compartir clases con el sexto grado, esto debido a que no se ha enviado un reemplazo por parte de las autoridades educativas.

“Fíjate que platiqué con mi niño y efectivamente, me comenta que no van a llegar maestros, o sea que no le dijeron nada. Yo pensé que me había comentado algo y le pregunté que si ya habían tenido alguna respuesta, que si les habían dicho algo de la escuela si ya iban a tener maestros y me dijo que no”.

Cabe destacar que desde el pasado 24 de enero había la promesa de que se enviaría un profesor sustituto, sin embargo esto no es su cumplió. (Por Edgar Flores Maciel)