La delegada de Programas Sociales en Jalisco, Katia Meave Ferniza, aclara que los adultos mayores que no se encontraban en sus domicilios cuando se censó para el programa de Salud Casa por Casa, deberán comunicarse a los teléfonos 33 36 79 36 30 para agendar una visita.

“Si hubiera alguna persona que no ha sido censada, que ya pasaron por su casa y no estaba en el momento en que acudieron, les vamos a compartir ahorita los números de la delegación para que nos llamen y podamos realizar y programar esta visita. Las citas posteriores a una visita ya van a ser un acuerdo entre el derechohabiente y el personal de salud casa por casa”.

La delegada en Jalisco insiste en que el programa Salud Casa por Casa es totalmente gratuito. Le aclara a los adultos mayores que el personal médico no deberá pedirle información o documentos como tarjetas bancarias. (Por Gricelda Torres Zambrano)