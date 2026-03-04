La Contraloría del Estado realizará una auditoría administrativa y de cumplimiento a la Secretaría de Administración por la contratación de la financiera Broxel para la emisión de la “Tarjeta Única, Al Estilo Jalisco”, instrumento que permitirá acceder al subsidio al transporte público.

La revisión fue confirmada en un comunicado enviado al Congreso del Estado tras una solicitud aprobada el 15 de enero.

La auditoría verificará el manejo del programa, el uso de recursos y los controles internos, además de la supervisión de padrones de beneficiarios.

El contrato contempla la emisión de hasta cinco millones de tarjetas con un costo mensual de 5 pesos con 45 centavos por unidad.

El plástico será el único medio para recibir el subsidio ante el ajuste de la tarifa a 14 pesos desde el 1 de abril. (Por Marck Hernández)