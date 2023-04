La contratación de 29 mil médicos jubilados para el IMSS Bienestar es una estrategia del Gobierno Federal para no pagar plazas, pero no es la más adecuada para un sistema que enfrenta tantos retos, considera el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah

“Esta estrategia para reincorporar a los jubilados es una estrategia para no generar nuevas plazas. Son las mismas personas que ya estaban ocupando una plaza que se vuelven a incorporar. De tal manera que esto no crece el sistema de salud, simplemente y sencillamente lo sostiene, lo mantiene y lo envejece. Hay que decirlo con todas sus letras, los médicos como cualquier otra persona vamos creciendo con el tiempo y vamos manifestando ciertas limitaciones que en un momento determinado no aportan lo mismo, que pudieran aportar las personas jóvenes”.

Lo más preocupante, advierte Petersen Farah, es que no se ve un crecimiento a futuro sino bandazos que no resuelven los problemas en salud que enfrenta México.

Coincide en que el Insabi fue un fracaso (Por Gricelda Torres Zambrano)