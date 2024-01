Al iniciar este martes dos de enero el cobro del impuesto predial, el tesorero municipal de Guadalajara, Luis García Sotelo, sostiene que la mayoría de los contribuyentes no pagará un aumento más allá del cinco por ciento:

“Tratamos de cubrir a prácticamente el 80 por ciento del padrón del predial, que tendrán que hacer su pago con un monto no mayor al cinco por ciento y un buen porcentaje no mayor al uno por ciento. Es un poco menos del cinco por ciento precisamente porque el grueso de los contribuyentes está entre el 1-5 por ciento. El 44 por ciento de los contribuyentes no va a pagar más allá del uno por ciento y el 46 no va a pagar más del cinco por ciento”.

Guadalajara tiene un padrón de 480 mil contribuyentes, por lo que este año espera recaudar mil 600 millones de pesos. El pago del predial se puede hacer en recaudadoras, bancos, tiendas de conveniencia, kioscos así como módulos fijos y móviles. (Por Gricelda Torres Zambrano)