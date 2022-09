El tema de Calaverandia llegó al Congreso del Estado. La diputada Leticia Pérez señaló que presentarán un punto de acuerdo para solicitar al Ayuntamiento de Zapopan y la Agencia de Bosques Urbanos expliquen los términos en los que se entregó la concesión del Parque Metropolitano tanto para el evento del Día de Muertos y Navidalia.

La funcionaria criticó la afectación a los vecinos y el daño al parque. Explicó que en realidad el evento terminará siendo beneficioso sólo para unos cuantos particulares:

“Denota que no hay un beneficio social, porque la mayoría de las personas que ganan un salario mínimo o hasta dos no van a poder ingresar o es mucho el costo que están cobrando”.

Se ha buscado la postura de la Dirección de la agencia de Bosques Urbanos para que se explique porque se decidió autorizar el evento, la alteración del entorno y se les cobró menos por la renta de de este espacio, sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)