La iniciativa de reforma al sector eléctrico que presentó a la Cámara de Diputados conviene a todos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Conviene a todos la reforma energética, en este caso la reforma eléctrica. A lo mejor no a los machuchones, porque esos pagan menos luz que lo que pagan la mayoría de los mexicanos. Precisamente porque la anterior reforma energética se hizo para favorecer a las grandes corporaciones económicas y comerciales. La nueva iniciativa lo que busca es de que no haya estos privilegios para que se pague lo justo por la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz”.

Por otro lado, informó que no acudirá el jueves al Senado a entregar la medalla Belisario Domínguez a su compañera de Morena, Ifigenia Martínez, debido a que la senadora Lilly Téllez está invitando a faltarle al respeto, y para no caer en provocaciones mandará en su lugar al secretario de Gobernación. (Por Arturo García Caudillo)