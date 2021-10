La Procuraduría Federal del Consumidor retiró del mercado más de 129 mil sopas instantáneas, así lo informa el procurador Ricardo Sheffield.

“En el operativo que realizamos se retiraron del mercado 129 mil 937 unidades de sopas instantáneas que corresponden a 12 productos de nueve marcas diferentes, y aunque no muy bien manejada la nota, sobre todo en los fake news que deforman bastante las noticias, ustedes pueden ver la revista del consumidor, que se publicó hoy a las siete de la mañana donde viene todo el detalle de este tema”.

Explicó que entre los productos retirados existe una sopa china que miente al anunciar que contiene queso y pollo; una maruchan ramen que no contiene las verduras que anuncia; una de Knorr que expresa mal las calorías; y otra de Maruchan que viene en vaso de plástico y que no debe calentarse en microndas. (Por: Arturo García Caudillo)