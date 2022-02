Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador la rifa de una mansión en la Playa de Espíritu Santo, Sinaloa y 200 lotes rústicos frente al mar para financiar la construcción de la Presa Santa María en aquella entidad.

“Convocar a las rifas de los terrenos de lo que era el rancho del finado Toledo Corro, que lo compraron también en Fonatur, 120 millones de dólares. Y resulta que es un rancho inaccesible y lo hemos querido vender para sacar recursos para financiar la Presa de Santa María, en Sinaloa, que estamos construyendo, que por cierto, voy este fin de semana para allá. Y no hay quien pague eso, pero no sólo no hay quien pague eso, como cada año le metieron y le metieron, sólo de mantenimiento, el último avalúo ya resultó que los terrenos cuestan como cinco mil millones”.

Para ello se llevará a cabo un sorteo de la Lotería Nacional. También adelantó la rifa de un varias propiedades, incluida la que fuera casa de transición del ex presidente Vicente Fox. (Por Arturo García Caudillo)