En caso de una escalada del conflicto en Ucrania, México no tendría problema en materia energética, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No tenemos problema porque nosotros tenemos contratos para recibir gas. En el caso de que aumentara el precio del gas, tenemos otras energías, tenemos otras formas de generar energía eléctrica, por ejemplo. Tenemos las hidroeléctricas; tenemos el combustóleo, en caso extremo; tenemos el carbón, en caso también extremo. Pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica, aún aumentando el precio del gas”.

Reiteró la postura de México en favor de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos y contraria a las invasiones. (Por Arturo García Caudillo)