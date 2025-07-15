La Coparmex Jalisco llamó al Congreso del Estado a aprobar la reforma judicial local, pendiente desde el pasado 15 de marzo, al advertir que el sistema de justicia “no puede seguir esperando” y que la incertidumbre en este proceso afecta la vida democrática de la entidad.

El organismo empresarial destacó la necesidad de contar con un sistema judicial confiable, que otorgue certeza jurídica a la ciudadanía y a las empresas, generando condiciones de seguridad para las inversiones.

Asimismo, consideró que la aprobación de esta reforma representa una oportunidad única para mejorar la impartición de justicia en Jalisco, con mayor claridad y accesibilidad. Señaló que la pasada elección federal evidenció riesgos para la democracia y la independencia judicial, reflejados en baja participación, irregularidades, uso de acordeones y episodios de violencia.

Finalmente, Coparmex Jalisco se comprometió a aportar criterios técnicos, buenas prácticas y la participación de expertos para enriquecer el contenido de la reforma. (Por Marck Hernández)