Rechaza el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, las acusaciones que le hiciera el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien lo calificó como malagradecido, tras votar en contra de la desaparición de siete organismos autónomos.

“Me parece muy desafortunada y por supuesto muy injusta. Yo he venido aquí a contribuir, he venido aquí a colaborar, yo no he venido a refugiarme aquí. Mi voto en contra pues yo lo participé con toda anticipación no solamente a nuestro coordinador, a muchos de los compañeros del grupo parlamentario. Yo no he ni traicionado ni fallado a nadie en ningún compromiso. Estaba muy claro que yo no podía compartir esa postura”.

De hecho, añade, en su momento lo platicó con el ex presidente López Obrador y también con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Por Arturo García Caudillo)