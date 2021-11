De última hora, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrigió la plana al Tribunal Electoral de Jalisco y retomó lineamientos para la consulta del pacto fiscal que inicia hoy.

Tras una impugnación, el Tribunal de Jalisco justificó que no era necesario identificarse con credencial para participar, pero se abría la puerta a dobles votos y que participara gente incluso que no era de Jalisco. Los magistrados federales determinaron que si se deberá presentar la credencial de elector al votar y que el ciudadano debe estar registrado en la entidad.

La Sala Guadalajara además señala la validez que participen menores de edad con una pregunta diferente, pero los resultados no formarán parte del porcentaje de participación para volver vinculante el resultado.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ya acató estos cambios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)