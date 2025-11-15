La Suprema Corte confirmó que el 19 de noviembre rechazará los dos amparos restantes de empresas de Ricardo Salinas Pliego (una multa de 67 millones a Elektra y un crédito fiscal de 645.7 millones a Total Play), lo que clausura definitivamente la ruta judicial para evitar el pago de adeudos millonarios.

El anuncio se da un día después de que el alto tribunal determinara que Elektra y TV Azteca deben cubrir 48 mil 326 millones de pesos por ISR omitido entre 2008 y 2013.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la resolución y advirtió que, si no hay pago, Hacienda podrá proceder con embargos o congelamiento de cuentas.

Expertos fiscales señalan que Salinas Pliego ya no tiene alternativas legales: deberá liquidar o enfrentar las medidas de ejecución, pues acudir a tribunales internacionales no alterará el fallo.