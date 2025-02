La sátira al filme “Emilia Pérez, el cortometraje “Johanne Sacreblu”, continúa cosechando éxito y su directora Camila D Aurora visitó Guadalajara y en entrevista con Notisistema reveló que su intención no es ganar premios, pero el cortometraje será llevado a distintos festivales de cine.

“Nunca ha sido mi objetivo ganar premios, aunque sí vamos a estar en festivales, ya es seguro que el 26 de marzo se va a proyectar en un festival de cine de Francia, que se llama el festival Bricolors, en donde yo voy a tener una pequeña plática, vía online, obviamente no me voy a Francia, pero sí hay eventos en donde nos vamos a presentar en festivales, solamente que no en el plan de postularnos para una categoría para ganar premios”

Camila D Aurora ya está en fase de producción de la segunda parte de Johanne Sacreblu y espera estrenarlo a finales de febrero. (Por Katia Plascencia Muciño)