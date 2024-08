En los últimos años Guadalajara se convirtió en la tercer ciudad con la vivienda más cara del país, lo que obliga a la población a desplazarse a la periferia o bien a compartir la renta entre varias personas, indica el investigador y coordinador del Observatorio de la Desigualdad de la UdeG, Máximo Jaramillo.

“Que es eso que parte de las jóvenes y las jóvenes comparten vivienda con otras personas que no son su familia, no son su pareja sentimental ni nada, sino que son simplemente personas que necesitan vivir juntas para poder pagar el alquiler o simplemente ni siquiera están saliendo los jóvenes del hogar de su familias, digamos de sus padres o madres”.

Cabe destacar que Puerta de Hierro, Providencia y el Country son parte de las diez colonias más caras para rentar en Guadalajara. La OCDE advierte que una persona no debería gastar más del 30 o 40 por ciento de su ingreso en vivienda. (Por Gricelda Torres Zambrano)