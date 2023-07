Para terminar con las deficiencias y dilaciones que arrastra el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en materia de identificación de cuerpos, especialmente de personas fallecidas sin identificar, la fiscalía estatal puso en marcha una nueva área que apoyará en esta labor.

El coordinador del gabinete estatal de seguridad Ricardo Sánchez Beruben informó que la nueva oficina estará físicamente en el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

“Con la finalidad de agilizar la parte de persona fallecida sin identificar que es el área, la coordinación específica que fue creada, con la finalidad de agilizar las entregas, la parte de confronta genética y la parte de diligencias. Porque lo que se ha visto y ustedes han dado cuentas, que a veces hay algunas discrepancias que refieren los familiares, a veces hay algunas dilaciones que no son propias de algunas de las instituciones”.

Y es que en no pocas ocasiones los familiares de personas fallecidas reclaman tardanza en la identificación de los cuerpos, o incluso se ha conocido de casos en que los deudos no siquiera sabían que su familiar estaba en el Semefo a pesar de que ya habían pedido información. (Por José Luis Escamilla)