Trabajadores del Congreso del Estado de Jalisco constituyeron el nuevo Sindicato Autónomo del Poder Legislativo, respaldado por más de 90 empleados de base, en lo que calificaron como un hecho histórico para la vida laboral del recinto.

Durante la asamblea, fue electo como primer secretario general Juan Raúl de la O Chávez, quien destacó que la organización buscará garantizar la defensa de los derechos laborales con transparencia.

El nuevo sindicato estableció reglas como la no reelección consecutiva, control digital de finanzas y reportes mensuales obligatorios.

Además, se integrará a la Federación de Sindicatos Autónomos Federados y comenzará el trámite de registro legal ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón para formalizar sus funciones.