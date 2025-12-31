En Jalisco, el número de beneficiarios de pensiones del Bienestar aumentó 59 por ciento en tres años.

Al cierre del año, el padrón estatal alcanzó un millón 600 mil personas inscritas a programas federales, que en conjunto recibieron 49 mil millones de pesos, informó la delegada de la Secretaría del Bienestar, Katia Meave.

La Pensión para Adultos Mayores concentró 880 mil beneficiarios y 31 mil millones de pesos entregados.

En su primer año, la Pensión Mujeres Bienestar llegó a 209 mil mujeres.

Para 2026, se proyecta una inversión de 41 mil millones de pesos en programas sociales en la entidad.