Autoridades realizaron el aseguramiento del predio donde se construiría el complejo de departamentos La Moderna, en la calle Escorza de Guadalajara, luego de las denuncias y demandas presentadas por cuando menos 10 de los afectados quienes acusan fraudes en las inversiones que realizaron para la construcción de este espacio.

La fiduciaria Promotoroa Profile argumentó la pretensión de vender este terreno para recuperar parte del dinero de los inversionistas, pero necesitaban el visto bueno de 51 por ciento de los adherentes al fideicomiso. Sin embargo, no todos están de acuerdo, porque afirman, la venta no garantiza la recuperación del dinero y al presunto fraude se sumaría que tampoco se pagó a muchos proveedores de la obra que al final nunca se llevó a cabo. En la voz el abogado Jose Ignacio Cueva Merino.

“Ellos comentan que nunca se les pagó por los servicios que ellos prestaron”.

Las denuncias y demandas no sólo van contra la constructora por incumplida, sino contra la fiduciaria porque acusan no se realizó un adecuado manejo de los recursos pese a ser los responsables. (Por Héctor Escamilla Ramírez)