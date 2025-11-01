La Mesa Directiva del Senado adelantó para este jueves a las 10:00 horas una sesión extraordinaria originalmente prevista a las 11:00, lo que desató especulaciones sobre una eventual renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República.

Oficialmente, la sesión busca resolver la designación del último magistrado pendiente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aunque ese proceso requiere una comparecencia previa que no ha sido programada, alimentando la versión de que el pleno abordaría otro tema.

La expectativa aumentó tras la visita de Adán Augusto López a Palacio Nacional, sin declaraciones posteriores. En el orden del día no figura nada relacionado con la FGR.

Aunque la Constitución detalla el procedimiento de remoción del fiscal, ninguna autoridad ha confirmado su salida.

Nombres como Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy suenan como posibles reemplazos. (Por Arturo García Caudillo)