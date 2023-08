Sólo cuatro de los doce inscritos en el proceso para convertirse en coordinador del Frente Amplio por México, lograron pasar a la siguiente ronda. Se trata de los panistas Santiago Creel y Xóchitl Gálvez; así como los priístas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. El ex consejero del IFE, Arturo Sánchez, explica que para alcanzar este punto no bastaba con conseguir 150 mil firmas, pues antes tenían que ser validadas por el Comité Organizador.

“Debo recordar que no bastaba reunir 150 mil firmas, sino que dichos apoyos debían estar distribuidos en al menos 17 entidades federativas y pasar la revisión que hicimos desde el momento en que se inició este proceso para establecer con claridad y transparencia, quienes tenían el derecho a pasar a la siguiente etapa”.

En total, ya validadas, se registraron 1.9 millones de firmas, de 2 millones 225 mil que han sido recabadas en la plataforma. (Por Arturo García Caudillo)