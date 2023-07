Hay crisis en Cruz Azul en arranque de torneo pues en Tijuana este viernes sumaron su tercera derrota al caer de visita a Xolos 2-1.

Ignacio Rivero puso arriba a La Máquina, en un gol donde la pelota no la pudo detener Chuy Corona en disparo potente; después empató Xolos con un buen gol Carlos González y en tiempo de compensación apareció n autogol de Diber Cambindo lo que acabó con los celestes que suman nueva derrota.

El técnico de Xolos Miguel Herrera habló del primer triunfo que logró en el torneo.

“Creo que hemos venido trabajando bien, los resultados no habían sido benéficos con nosotros. El trabajo es el que te da esa confianza. Más allá del error es estar atentos y corregir. El equipo no ha dejado de intentar y el triunfo da confianza, porque de 6 puntos llevábamos 1. Fuimos mejor que el rival, de eso no hay duda. Lo importante es que si eres mejor que el rival, sacar el resultado”, dijo el Piojo. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoXolos)