Aunque dice no estar en su contra e incluso estar a favor de varias de las acciones adoptadas por la actual administración, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, criticó la construcción del Tren Maya, por no haber respetado la naturaleza.

“El Tren Maya hubiera sido una buena idea si no hubiera derrumbado cenotes, si hubiera respetado el entorno natural, la riqueza natural que hay en la península de Yucatán, en la región maya, si hubiera estado mejor diseñado, si hubiera sido eléctrico, como están siendo los trenes hoy en el mundo. El Tren Maya podría funcionar con pánales solares”.

Indicó que no se trata de criticar por criticar o estar en contra de ningún político por el sólo hecho de estar contra, pues hasta en los gobiernos más corruptos, como el de Peña Nieto, hay cosas positivas. (Por Arturo García Caudillo)