El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sus críticas a los ministros de la Corte, tras declarar inconstitucional tanto a la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, como catalogar a estos como asuntos de seguridad nacional.

“Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo, de verdad, y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales, si la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra, en el IVA. La mayoría de los pobres no paga Impuesto Sobre la Renta, porque no tiene utilidad, no tiene ganancia. Además el 99 por ciento de los delitos fiscales tienen que ver con la gente de arriba. Ya basta de que sólo se proteja a los que tienen mejor posición económica”. (Por Arturo García Caudillo)