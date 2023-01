Aunque a veces se tiene aciertos, como en la detención de Ovidio Guzmán, lo cierto es que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal es un auténtico fracaso, asegura el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería.

“Lo que está claro es que en política de seguridad este gobierno es un total y absoluto fracaso, no se puede calificar de otra manera, porque es lo que es. Tristemente para los mexicanos hoy México es mucho, muchísimo más violento de lo que era en el pasado, que no quiere decir que estuviera bien, pero ciertamente hoy tenemos condiciones en el que el país está mucho peor. Y no hay parece, una estrategia que permita suponer al menos, que pudiéramos mejorar ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo. Y lo que hoy viene sucediendo con la detención de esta persona, que qué bueno que se detiene, ¿no? Lo malo es que pareciera en esta gran coincidencia, gran casualidad, que fuera a solicitud de un gobierno extranjero”.

Incluso, añade, podría hablarse de un Estado fallido. (Por Arturo García Caudillo)