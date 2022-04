Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la decisión de la Corte de declarar inconstitucional la prohibición para que los funcionarios públicos tengan que esperar diez años para contratarse con empresas privadas.

“No, pos es una aberración. ¿Cómo es posible que se regrese a lo de antes? Entonces cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra Ley de Austeridad se estableció de que un alto funcionario público no podía, después de dejar su empleo irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada a su labor anterior. Una mezcolanza, una inmoral promiscuidad política-administrativa. Entonces no estoy de acuerdo con ello”.

Y por tanto, dijo, buscará la forma de que se acepte esta prohibición y no permitir lo que insistió en calificar como una aberración. (Por Arturo García Caudillo)