La carencia de un plan de estudios y la edición de libros de texto sin ese respaldo fue una decisión irresponsable que debe ser urgentemente corregida, asegura el investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, José Franco.

“Desconocemos cuáles son los planes de estudio para todos los niveles de primaria y secundaria, están reservados por cinco años y esto es equivalente a no tener planes de estudios. Entonces hacer libros sin un plan de estudios conocido por toda la sociedad es sumamente irresponsable. No podemos evaluarlos, pero sí podemos revisarlos y los hemos revisado y hemos encontrado una gran cantidad de errores”.

El ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias calificó como un error muy grave quitar los libros de matemáticas y lecto escritura, pues con ello se está inhibiendo el desarrollo de los infantes. Y lo mismo al eliminar otras materias. (Por Arturo García Caudillo)