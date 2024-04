Como “preocupante y lamentable” calificó el especialista en política y sociedad, Jorge Rocha Quintero, la negativa de algunos candidatos a asistir a los foros democráticos que organiza el ITESO de cara a las elecciones, porque envía un mensaje de que realmente no les interesa la opinión de los jóvenes.

“Si alguien no es capaz de dialogar y poder entablar una conversación civilizada con estudiantes, pues yo creo que no está facultado a gobernar tampoco, lo digo con claridad. Creo yo que esta forma digamos de proceder, a mi me resulta muy preocupante, muy lamentable”.

La ausencia de candidatos de Morena como Claudia Delgadillo o José María Martínez y de MC como Juan José Frangie, entre otros, a los foros electorales del ITESO, muestra la incongruencia entre el discurso de campaña y el interés hacia los jóvenes. (Por Gricelda Torres Zambrano)