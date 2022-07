Al terminar las entrevistas a los 29 aspirantes que buscan dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, observadores del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, quienes actuaron como observadores, lamentaron el desinterés de varios diputados para conocer los perfiles de los candidatos.

Entre las observaciones emitidas es que en las jornadas sólo participaban entre dos y seis diputados sin poner atención en varios momentos a los entrevistados.

Aunque en la segunda jornada el espacio de las entrevistas fue más adecuado y las preguntas más concretas, no hubo profundidad para conocer los perfiles.

Agregan que no fue equitativo el tiempo y número de preguntas.

Finalmente lamentaron no se permitiera la participación de organismos ciudadanos salvo como observadores.

Cepad hizo el llamado para que la votación final para elegir al ombudsman sea abierta y no por cédula, se publiquen los perfiles y ensayos de los aspirantes y sobre todo, que sea un proceso transparente, alejado del reparto de cuotas entre partidos políticos como se ha denunciado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)