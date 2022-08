Taxistas de la ciudad desaprueban la medida de la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara de cargar y dejar pasaje por las calles transversales para no estorbar el carril BusBici de la avenida Hidalgo.

“Pues que está muy mal porque la gente no nos va ir a seguir a la vuelta”.

“Aparte de que lo siento como una prepotencia del parte del Gobierno nos están obligando a que no demos el servicio ahí o sea Hidalgo va a quedar nulo para nosotros”.

“No nos van a esperar porque el pasaje nos está pagando por dar el servicio, pero no para que nos vaya a seguir”.

La queja no es sólo de taxistas sino también de choferes de plataforma a quienes el pasaje los tendrá que andar correteando para no estorbar el carril BusBici de avenida Hidalgo. (Por José Luis Jiménez Castro)