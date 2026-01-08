De última hora la UNAM decidió no renovar el contrato para que Cruz Azul juegue en el estadio de Ciudad Universitaria. Por ello el equipo de La Máquina, de manera oficial tendrá como nueva sede como local el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

“El Club Cruz Azul solicitó hoy (jueves) a la Liga MX el cambio de sede para disputar sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla. La modificación se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, mismos que fueron debidamente cubiertos por el Club Cruz Azul”, dice comunicado de la Liga MX.

El próximo juego de la fecha 2 ante Atlas será ya en ese recinto poblano en fecha doble, y que se llevará a cabo el siguiente martes. (Por Martín Navarro Vásquez)