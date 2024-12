Cruz Azul venció 3-0 a los Xolos en el juego de vuelta de cuartos de final celebrado en el estadio Ciudad de los Deportes, con tantos de Ignacio Rivero, del griego Giorgos Giakoumakis y Ángel Sepúlveda, y aunque la Máquina no ganó, con este resultado, logró igualar el marcador global a tres y avanza a semifinales por haber terminado en mejor posición la fase regular del Torneo. El técnico Martin Anselmi dice que se trataba de un juego de vida o muerte.

“Fue difícil el partido en Tijuana en todos los aspectos, desde enfocarnos, meternos en el partido, desde la cancha, desde el buen rival que teníamos en frente desde el buen entrenador que estaba en frente y que no sabes con que te puede sorprender, y hoy no tengo mucho análisis hoy había que salir a matar o morir y bueno, mis jugadores están dispuestos a morir”.

Por su parte el entrenador de los Xolos, Juan Carlos Osorio, quien sorprendió en el juego de Ida, pero anoche quedó exhibido, dijo que se hace responsable de la eliminación de su equipo.

“Perdimos contra un gran rival el mejor equipo del torneo, ofrecerle disculpas a nuestra afición porque hoy no competimos al cien, no logramos hacer un gol y pues muy apenados con nuestra gente, yo estaba igualmente ilusionado como todos de que íbamos a progresar y desafortunadamente no se logró, yo me hago responsable de todo”.

Ahora en las semifinales, Cruz Azul enfrentará al América y tendrá la oportunidad de tomar revancha tras lo ocurrido en la Final del torneo pasado.

(Manuel Trujillo Soriano)