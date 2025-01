La directiva del Cruz Azul está muy molesta luego de que el técnico Martín Anselmi dejó al equipo para viajar a Portugal y poder convertirse en el nuevo entrenador del Porto. El presidente del equipo Víctor Velázquez dijo a Espn que las primeras propuestas para la salida del argentino eran de risa y que ya son los abogados quienes tienen que arreglar todo, aunque no se siente traicionado.

Agregó el dirigente del Cruz Azul que espera que el Porto pague los 5 millones de dólares y todo termine en paz.

“Desde que tuvimos contacto con el club siempre buscamos la mejor salida para que no haya conflicto. Al final tenemos esta filosofía de llegar a buenos acuerdos, pero sus propuestas eran una ofensa y de risa. Simplemente así no podemos. Desearle que le vaya bien en su nueva etapa y adelante. Cruz Azul lo que quiere es ser grande por lo que hace, por su gente, afición y vamos a seguir trabajando con ellos. Los contratos precisamente son para eso, para dar un cierto nivel de protección. Un contrato no se deja solo para uno u otro lado. Tiene sus ventanas de riesgo y es lo que sucede. Que nos paguen los cinco millones de dólares libres de impuestos y se acabó, adelante”, declaró a la televisora.

De manera extraoficial se sabe que pedirá que Anselmi sea vetado en todo el futbol mexicano. (Por Martín Navarro Vásquez)