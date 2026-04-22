A una fecha de que termine la fase regular del Torneo y tras sumar 9 partidos consecutivos sin poder ganar, entre Concachampions y Torneo local, la directiva de Cruz Azul tomó la decisión de darle las gracias al argentino Nicolás Larcamón, quien ya no dirigirá el domingo el juego contra Necaxa en el estadio Azteca. Último triunfo del equipo Celeste fue el 10 de marzo en la ida de octavos de final de la Concachampions y la gota que derramó el vaso fue el empate ante Querétaro en la Corregidora.

Además los Gallos esta alegando alineación indebida de Paolo Arriaga, asistente médico de Cruz Azul, quien no formaba parte del cuerpo técnico registrado por los Cementeros para estar en banca durante el partido y en caso de prosperar la protesta, los Celestes podrían perder el juego en la mesa.

La dupla integrada por Joel Huiqui y Sergio Pinto tomará el mando de la Máquina. (Por Manuel Trujillo Soriano)